Calciomercato Juventus, Pogba? Pjanic? No: “Ecco chi può tornare!”

Finito (trionfalmente) l'Europeo, adesso è tempo di voltare decisamente pagina. L'estate continuerà ad essere incandescente, ma ora il tema principale sarà ovviamente il calciomercato e la Juventus è chiamata ad intervenire. Il lavoro da fare è tanto, sia in uscita che in entrata, e il ritiro alla Continassa è ormai imminente. Ecco perché è arrivato il momento di stringere i tempi, almeno per alcune trattative. Tra le varie voci di mercato circolate nelle ultime settimane, si è parlato anche di qualche possibile ritorno eccellente a Torino. E, stando alle ultime indiscrezioni, qualcuno che potrebbe fare ritorno alla Juve ci sarebbe veramente <<<