Ex Juve, Cancelo può tornare al Valencia

TORINO – La Juve in estate ha ceduto Joao Cancelo al Manchester City per Danilo e conguaglio economico. Dopo l’exploit in bianconero, però, per il portoghese è iniziato un periodo buio nel quale non trova spazio con Guardiola. Nonostante l’importante investimento economico fatto, Pep non lo vede tra le prime scelte per il suo undici e questo penalizza la sua crescita. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, però, Cancelo starebbe pensando di ritornare al Valencia, prossima avversaria dell’Atalanta in Champions, per ritrovare continuità e ritornare grande.