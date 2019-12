Ancelotti, accordo vicino con l’Everton

TORINO – Il polverone dopo l’esonero di Carlo Ancelotti dal Napoli è pronto ad assorbirsi immediatamente. Sulla panchina dei partenopei c’è ora Rino Gattuso, anche se il suo inizio non è stato dei migliori, mentre il tecnico di Reggiolo non si scoraggia e riparte subito. Dove? In Premier League. Ancelotti è infatti ad un passo dall’Everton, squadra che naviga nella zona bassa della classifica, a tre punti dalla zona retrocessione. Tra le parti c’è già un accordo di massima per un contratto da due anni e mezzo.