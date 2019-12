TORINO – L’eclettico Patrice Evra torna a far parlare di sé, questa volta per un video di Natale molto particolare, in stile Evra. Il francese è in un luogo magnifico di mare, in un bungalow diviso tra mare e piscina. L’ex Juve ha deciso di annunciare a tutti che “Babbo Natale è diventato pazzo”, iniziando a cantare, ballare e tuffarsi indossando un costume proprio da Babbo Natale”.

ECCO IL POST: