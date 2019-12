TORINO – Durante la fase a gironi della Champions League, l’Europa ha scoperto Dani Olmo. Il gioiello della Dinamo Zagabria si è messo in mostra in un girone non semplice con Manchester City, Atalanta e Manchester City. Il talento cresciuto nella cantera del Barcellona ha stregato mezza Europa con la sua qualità, Serie A compresa. Su di lui sono finiti infatti Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma.