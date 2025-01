Torino-Juve, le probabili formazioni: out Vlahovic, Nico falso 9

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Vanoli e Motta per il derby della Mole tra Juve e Torino

Questa sera alle 18:00 la Juve scenderà in campo contro il Torino nel derby della Mole, una delle sfide più sentite di tutta la Serie A. I bianconeri dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan vorranno tornare subito a vincere e proveranno a farlo proprio contro i granata. I precedenti tra le due squadre sono nettamente a favore della Vecchia Signora ma un derby è pur sempre un derby: non si può mai abbassare la guardia. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Vanoli e Thiago Motta.

Torino-Juve, le probabili formazioni

I bianconeri si prepara a scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 ma Motta dovrà fare a meno degli infortunati Conceicao e Vlahovic. Pronte quindi diverse novità di formazione in attacco. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Kalulu e McKennie in difesa. A centrocampo pronti Koopmeiners e Thuram (Locatelli è squalificato), mentre sulla trequarti dovrebbe agire Yildiz, Douglas Luiz e Mbangula. Senza il serbo in attacco agirà Nico Gonzalez come falso 9.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta