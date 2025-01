Mercato, Vlahovic può lasciare la Juve a gennaio: le ultime novità sull’attacco

La Juve è alla ricerca di rinforzi in attacco: nuovi contatti con il PSG per Kolo Muani ma occhio a Vlahovic

Il mercato di gennaio della Juve sembra destinato a regalare tante emozioni e sorprese. I bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi in difesa ma sarà importante trovare anche un vice Vlahovic. Ma siamo sicuri che il serbo resti? Secondo quanto riportato da Tuttosport non è da escludere che l’ex Fiorentina lasci Torino già nel corso di questa sessione di mercato. Attenzione: il giocatore non è stato messo in vendita e non sarà facile strapparlo ora alla Juve, ma con le giuste condizioni la Vecchia Signora lo potrebbe far partire. Vlahovic sul terreno di gioco non sta infatti convincendo a pieno e con il contratto in scadenza a giugno 2026 una cessione non sarebbe assurda.

Mercato Juve, si cerca l’accordo con il PSG per Kolo Muani

Nel frattempo Giuntoli sta continuando a cercare un rinforzo da regalare a Thiago Motta e il preferito è Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio i bianconeri sono in trattativa per convincere il PSG e soltanto dopo andranno a cercare l’intesa con il giocatore. Sulle sue tracce oltre alla Vecchia Signora ci sono anche diversi grandi club internazionali tra cui il Manchester United. Concorrenza di altissimo livello per l’attaccante francese.