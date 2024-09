Juve-Roma, i convocati: prima chiamata per Koopmeiners e Nico

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati per Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco la lista dei convocati: “In un Allianz Stadium che sarà sold-out per l’occasione, la Juventus è pronta a scendere in campo per la terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali in questo avvio di stagione. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive – per di più senza avere incassato reti –, sono attesi dal match contro la Roma di Daniele De Rossi che arriva a questo appuntamento con un punto ottenuto nelle prime due giornate di campionato. La sfida tra la squadra di Thiago Motta e la formazione giallorossa inizierà alle ore 20:45. Di seguito la lista dei convocati bianconeri per la partita contro il club capitolino. JUVENTUS-ROMA, I CONVOCATI DELLA JUVENTUS 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 21 Fagioli 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.