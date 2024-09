Magnanelli: “Siamo in una fase di costruzione e crescita”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'ultimo match.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “I ragazzi sono stati molto bravi, già da inizio settimana. Non era assolutamente una partita scontata, noi siamo in una fase totale di costruzione e di crescita, sotto tutti i punti di vista. Ho visto grande spirito e grande atteggiamento dall’inizio della settimana da parte di tutto il gruppo e questo penso che sia l’aspetto più importante. C’è stata grande partecipazione da parte di tutti: da chi è partito titolare, da chi è subentrato e anche da chi oggi non ha giocato”.