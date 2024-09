Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento odierno della Vecchia Signora, senza molti nazionali, in giro per il mondo con le rispettive selezioni: “Non si ferma, nonostante il campionato nel weekend sia in pausa per gli impegni delle Nazionali, l’attività della squadra. La Juve anche questa mattina, 3 settembre, è tornata in campo alla Continassa, per continuare a fissare nel modo migliore i concetti da mettere poi in campo quando riprenderà la Serie A. Oggi, dopo il riscaldamento, il gruppo ha dunque lavorato su tecnica e possesso, senza dimenticare una fase dedcata a esercitazioni fisiche. Domani nuovamente in campo, al mattino”.