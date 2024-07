Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull’allenamento. Ecco il comunicato della Vecchia Signora, in vista della prossima partita amichevole dei bianconeri contro il Brest, squadra che parteciperà alla prossima Champions: “Meno tre alla seconda amichevole per i bianconeri, sabato alle 21 contro il Brest a Pescara. La Juve continua dunque la sua preparazione: dopo la doppia seduta di ieri, il gruppo si è ritrovato questa mattina. Dopo il consueto riscaldamento, il lavoro di oggi si è basato su partitine a campo ridotto, lavoro tattico, per concludere con la partitella finale a campo intero. Domani si torna in campo al mattino”.