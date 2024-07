Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un weekend di riposo, di ritorno dal Training Camp in Germania, e si ricomincia a lavorare. La Juve si è ritrovata alla Continassa nella mattinata del 29 luglio, per riprendere la preparazione. Oggi il gruppo si è focalizzato, dopo la fase di riscaldamento, su lavoro dedicato a tecnica e possesso palla, per poi disputare una partitella e concludere con lavoro atletico. Domani in programma una doppia seduta. Sempre domani, 30 luglio, appuntamento in conferenza stampa con Michele Di Gregorio, che sarà presentato alle 14.00 all’Allianz Stadium. Diretta su Juventus.com, riservata a chi si registrerà gratuitamente sul nostro sito”.