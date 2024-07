Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento odierno dei bianconeri, prima del viaggio in Germania.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla Vecchia Signora sull’allenamento odierno, prima della partenza in Germania, in attesa dei primi test del nuovo corso del club piemontese: “Nuova giornata di lavoro per i bianconeri che, dopo la doppia sessione di ieri (giovedì 18 luglio), si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per l’ultimo allenamento prima della partenza di domani in vista del training camp a Herzogenaurach. Il gruppo questa mattina si è focalizzato su esercitazioni tecniche, di possesso palla e sulla parte atletica. Domani la squadra partirà nel pomeriggio alla volta della Germania”.