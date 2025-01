Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Seconda mattinata di lavoro in preparazione alla stracittadina di sabato allo Stadio Olimpico. Come accaduto ieri, la Juve si è ritrovata al mattino per l’allenamento. Dopo la fase di riscaldamento, oggi il gruppo ha lavorato sulla forza, per poi dedicarsi alla partitella finale. Domani appuntamento sempre in mattinata”.

Sul match con il Torino

“Sabato 11 gennaio alle ore 18.00, scocca l’ora del Derby della Mole! ULTIME DISPONIBILITÀ La Curva Maratona ha registrato il soldout dopo poche ore di vendita e restano gli ultimissimi tagliandi nel resto dello stadio: siamo già oltre 25.000. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale TorinoFc.it – senza commissioni – e nei punti vendita della rete vivaticket. CURVA PRIMAVERA GRANATA Ricordiamo che tutti i titolari Cuore Granata, inclusi quindi gli abbonati, possono contribuire a dipingere di granata lo stadio acquistando fino a 4 biglietti per sè e per i loro amici a condizioni riservate. La Curva Primavera è riservata esclusivamente ai tifosi del Toro e neutrali: è infatti venduta ai titolari di tessera Cuore Granata e con messaggi di sensibilizzazione durante l’acquisto. Per evidenti ragioni di sicurezza non sarà quindi consentito accedere in Curva Primavera ad eventuali tifosi con maglie o sciarpe della squadra ospite. CUORE GRANATA La card Cuore Granata si può sottoscrivere facilmente online sul nostro sito a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner del Torino FC. Vi aspettiamo sabato: c’è un Derby da vivere insieme!”.