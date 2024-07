Juventus, infortunio per Fabio Miretti: la nota

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, si è infortunato e dovrà stare ai box per qualche settimana.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’infortunio di Fabio Miretti, che dovrà stare fermo alcune settimane. Ecco il comunicato: “Fabio Miretti, a seguito di un trauma contusivo al piede destro, questa mattina – 29 luglio – è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una frattura composta del terzo cuneiforme. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni”. Il centrocampista, probabilmente, non sarà disponibile per la prima di campionato, ma proverà a recuperare per le altre gare prima della sosta delle Nazionali di settembre, che ci sarà nella prima settimana del suddetto mese.