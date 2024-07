Demichelis: “Ritiro Juve? Locatelli e Miretti in gran forma”

Camillo Demichelis, inviato in Germania per seguire la Juventus, ha detto la sua su alcuni calciatori bianconeri.

Camillo Demichelis, inviato in Germania per il ritiro della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Manuel Locatelli appare molto in fiducia, sa che in questa stagione si gioca tanto a livello di credibilità e di conferma alla Juventus, ma si parla anche di un Miretti in grande forma. Credo che lui si sia ritrovato nel recente passato in una Juve che non sposava le sue caratteristiche, dato che è uno che gioca molto in verticale ed apre gli spazi per i compagni. Penso che quest’anno possa rappresentare il prototipo di centrocampista moderno che piace tanto a Thiago Motta e di cui il tecnico ha parlato in conferenza stampa”.