Juve, Thiago Motta ci prova: l'ultima idea verso l'Empoli - JuveNews.eu

Thiago Motta potrebbe cambiare la formazione della Juve in vista della partita contro l'Empoli: le ultime novità

Mentre la pausa nazionali continua la Juve alla Continassa si sta già cominciando a preparare per la prossima sfida di Serie A. I bianconeri sabato 14 settembre alle 18:00 affronteranno infatti l’Empoli, partita abbordabile sulla carta ma da non sottovalutare. Per Thiago Motta sono giornate importanti, utili migliorare la condizione fisica della squadra e a conoscere meglio i nuovi arrivi. Per questo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’allenatore della Juve starebbe pensando a un’importante novità di formazione.

Thiago Motta cambia la Juve: l’idea dell’allenatore

Sembra infatti che in allenamento Motta stia provando con grande attenzione sia Koopmeiners che Douglas Luiz. I due centrocampisti sono stati il fiore all’occhiello del mercato della Juve ma per motivi diversi non sono ancora mai stati schierati titolari. Contro l’Empoli potrebbe però essere la loro occasione dal primo minuto. L’idea dell’allenatore bianconera è quella di un 4-1-4-1 simile a quello visto a Bologna, con i due nuovi acquisti sulla stessa linea degli esterni (Yildiz e uno tra Mbangula, Cambiaso e Weah). A fare da mediano e collante sarebbe Locatelli, con Vlahovic come riferimento offensivo. La strategia può funzionare, magari anche come soluzione a partita in corso. Ci sono ancora diversi giorni a disposizione per sperimentare: staremo a vedere quali saranno le scelte di Thiago Motta.