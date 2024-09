Juve, Sabatini: "Koopmeiners? Io non l'avrei comprato, meglio Cabal" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport il dirigente sportivo Walter Sabatini ha parlato di Thiago Motta e del mercato estivo Juve

Intervistato da Tuttosport Walter Sabatini ha parlato della Juve: “Motta sta riproponendo a Torino ciò che si è visto a Bologna: una squadra compatta, forte, con le idee chiare nel disegno tattico, con concetti di gioco precisi. Io non ho mai lavorato con Motta, ma l’ho seguito con attenzione. Vlahovic da 20 gol? Sono convinto di sì. Motta ha fatto trovare la porta anche a Zirkzee, che ha tante qualità ma prima di andare al Bologna non era certo un goleador, però con Thiago è andato in doppia cifra. Per come vedo Vlahovic adesso, per la determinazione che mette in campo, sono sicuro che farà tanti gol”.

Juve, le parole di Sabatini

Su Koopmeiners ha aggiunto: “Un giocatore con queste cifre non lo avrei preso, ma non si discute il valore di Koopmeiners. Se un giocatore non rappresenta una risorsa per un secondo mercato, da rivendere in futuro a una cifra maggiore, per come sono fatto io non lo valuto. Ci sono altre operazioni che mi emozionano di più, anche della Juventus. Cabal, ad esempio. Per me è un grande colpo: è un giocatore forte, che veniva dalla Colombia quindi con meno “cultura calcistica” specifica, però si è dimostrato subito all’altezza a Verona: secondo me nella Juve può compiere un ulteriore salto di qualità”.