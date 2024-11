Juve, testa all’Udinese: le ultime novità dall’infermeria

La Juve si prepara a sfidare l'Udinese: le ultime novità sulle condizioni degli infortunati in vista della prossima partita

Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Parma che per la Juve è subito il momento di pensare alla prossima partita. Sabato 2 novembre alle 18:00, infatti, la squadra di Thiago Motta scenderà in campo contro l’Udinese. Per l’allenatore bianconero la buona notizia è il recupero di Koopmeiners, già in campo per quasi mezz’ora contro la squadra di Pecchia. Su di lui Motta ha detto: “Molto bene, l’ho visto molto bene. Ha fatto 25 minuti molto bene e siamo contenti di averlo nuovamente con noi. Ha avuto un problema in cui doveva sopportare il dolore e riesce a farlo”. E gli altri?

Juve, le ultime novità sugli infortunati

Oltre a Bremer, la cui stagione è già praticamente finita, e a Milik, il cui rientro non è previsto prima del 2025, gli unici altri due giocatori infortunati sono Nico Gonzalez e Douglas Luiz. La Juve si prepara a scendere in campo in un trittico di partite ravvicinate: Udinese, Lille e Torino. L’argentino ha nel mirino la sfida di Champions League contro la squadra francese, mentre il centrocampista brasiliano potrebbe anche tornare tra i convocati per la partita di questo fine settimana. Nessuna fretta di anticipare i tempi, però: i due giocatori saranno reintegrati in gruppo soltanto se saranno in buone condizioni.