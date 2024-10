Juve, Thiago Motta: “In tanti momenti abbiamo fatto bene, in tanti altri no”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro il Parma

Al termine della partita contro il Parma l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Lasciamo troppe ripartenze all’avversario. Stavamo cercando di provocare l’errore dell’avversario e invece poi abbiamo preso gol. Quando abbiamo la palla negli ultimi metri dobbiamo gestirla bene, bisogna concludere bene le azioni per mantenere l’equilibrio di squadra e non far ripartire l’avversario”.

“In tanti momenti abbiamo fatto bene, in tanti altri no – ha continuato -. Per questo abbiamo concesso tantissimo al Parma. Dobbiamo avere più pazienza“.

Sulla pressione del Parma: “Loro non hanno pressato molto alto, noi abbiamo cercato la superiorità nelle zone centrali. Se si chiudono come minimo dobbiamo guadagnare campo. Dobbiamo migliorare negli ultimi metri“.