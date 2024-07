Juve, rientro anticipato per Vlahovic: c’è la data delle visite

Poco tempo per le vacanze per Vlahovic: il bomber della Juve vuole tornare subito alla Juve. Rientro anticipato, visite e primo allenamento

Non c’è tempo per riposare: bisogna subito iniziare a pensare alla prossima stagione. In questo senso Dusan Vlahovic sembra essere il più carico di tutti i giocatori della Juve, tanto da essersi portato un preparatore atletico in vacanza. Come se non bastasse, poi, il bomber serbo anticiperà in rientro in Italia, così da essere subito a disposizione di Thiago Motta.

Juve, Vlahovic torna a disposizione: la data

Nonostante abbia il permesso di restare in vacanza per qualche altro giorno, Vlahovic tornerà in Italia giovedì 18 luglio. Venerdì mattina ci saranno quindi le visite mediche e poi il primo allenamento con il nuovo allenatore prima della partenza per la Germania. Mentalità vincente e tanta voglia di Juve.