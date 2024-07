SOCIAL – Juve, Vlahovic è carico: “Ci vediamo presto bianconeri”

Vlahovic sui social ha pubblicato una foto mentre si allena: il serbo non vede l'ora di tornare a mettere la maglia della Juve

Alla Continassa il ritiro della Juve è già iniziato ma in realtà molti giocatori sono ancora in vacanza in giro per il mondo dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Tra questi c’è anche Dusan Vlahovic, che però ha già cominciato ad allenarsi e sembra già essere in forma super.

Social – Vlahovic è pronto per la Juve

Fisico scolpito e faccia sorridente: anche in vacanza Dusan Vlahovic sta continuando ad allenarsi e pensa già al ritorno alla Juve. Nella foto pubblicata sui social, infatti, l’attaccante serbo ha scritto: “Ci vediamo presto bianconeri”.