Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento: “Domenica alle 12.30 la Juventus scende in campo all’Allianz Stadium, contro l’Empoli. La squadra è dunque tornata in campo questa mattina per la preparazione al match contro i toscani: nel menu del lavoro di oggi, dopo il riscaldamento, esercitazioni dedicate al possesso palla. Per chi è stato meno impegnato mercoledì, conclusione dell’allenamento con una seduta atletica. Domani è vigilia: alle 13.30 conferenza stampa di Mister Thiago Motta, in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus.com. Per vederla, come sempre, è sufficiente registrarsi gratuitamente al sito”.

Operazione in uscita per l’U20

"Nuova esperienza per Andrei Florea nella seconda parte di stagione: il centrocampista classe 2005 passa in prestito all'Estoril, squadra che milita nella massima serie portoghese. Il giocatore di origine romena – nato, però, a Rivoli (provincia di Torino) il 30 maggio 2005 – ha raccolto in stagione con l'Under 20 di mister Magnanelli quattro gol e cinque assist nelle 19 partite disputate in bianconero in questa annata. Ora invece è pronto a iniziare questa nuova avventura in Portogallo: in bocca al lupo!".