Benitez: “La Juventus non può fare la comparsa”

Rafa Benitez, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle difficoltà della Vecchia Signora.

Rafa Benitez, allenatore, ha detto la sua sulla Juve, toccando anche il tema della Champions League e delle squadre italiane. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Inter? Impressionato dall’Inter che va considerata tra le Grandi. Una sola sconfitta e anche un solo gol subito, una padronanza delle situazioni e una forza mentale che è racchiusa anche nel 3-0 al Monaco: impossibile non pensare che possa essere ritenuta tra le favorite. Lautaro? Gli attaccanti come lui non spariscono mai, se non per ricaricarsi, e la tripletta conferma semplicemente quello che sapevamo: siamo al cospetto di un attaccante enorme che in una squadra così autorevole, sa sempre come esaltarsi. Barella poi è uno dei migliori centrocampisti; Thuram arricchisce le soluzioni offensive; Dimarco è scatenato”.

Sulla Juve

“I bianconeri hanno un ritardo clamoroso dal Napoli ma è a sono punti dalla Lazio e se la qualificazione sicura in Champions, con il quarto posto, può essere un obiettivo – ma minimo – allora non deve avvertire lo stress. Ma alla Juventus non si addice il ruolo di comparsa, non può permetterselo né per quello che racconta la Storia e né per la qualità dell’organico”. Intanto ecco le parole di Fabio Capello sul momento complicato dei bianconeri<<<