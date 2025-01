Marchisio: “Juve? Devono risolvere in fretta la situazione”

Claudio Marchsio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento difficile.

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve, parlando del momento complicato della Vecchia Signora. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Si cerca di risolvere un momento così, ma non so dirti come perchè non sono nello spogliatoio. La stagione è ancora lunga, si può risolvere verso il meglio o verso il peggio. Ho vissuto negli anni della Juventus stagioni bellissime ma anche due settimi posti in due annate dove eravamo partiti bene e a gennaio non abbiamo mai risolto i problemi che avevamo. E’ stata un’agonia arrivare a fine stagione, devono risolverla in fretta”.

Sulla Kings League

"Ne ho parlato con Bonucci, mi aveva detto di aver capito le regole. Poi a un certo punto dopo la gara con la Spagna mi fa "Quando sei preso dalla partita devi trovare la quadra con quello che succede intorno a te". E poi ci sarà Calvarese tra gli arbitri, sarà interessante chiedere a lui del regolamento. Un cambiamento del calcio? Questo può essere un punto di partenza, magari non per un cambiamento radicale ma per renderlo più divertente. E' un mix quasi tra futsal e campo a undici, uno sport dove devi stare bene fisicamente. Dopo Italia-Spagna Viviano si era acceso dopo la partita, la competizione c'è sempre in queste partite".