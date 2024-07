Juve, oggi inizia il ritiro in Germania: Weah e Cambiaso al JMedical | LIVE

La Juve si prepara a partire alla volta della Germania: ritiro nella sede dell'Adidas e poi la prima amichevole estiva

09:04 – Visite mediche anche per Gatti, che poi partirà per il ritiro insieme al resto della squadra.

08:30 – Weah e Cambiaso sono arrivati al JMedical per le visite mediche

Juve, inizia il ritiro in Germania: le ultime novità

Dopo una prima settimana di allenamento alla Continassa la Juve si prepara ad andare in ritiro in Germania a Herzogenaurach, città dove si trova la sede di Adidas. Niente tourneè negli USA come nelle passate stagioni: dal 20 al 26 luglio i bianconeri di Thiago Motta saranno impegnati in ritiro in Germania. Qui i bianconeri avranno la possibilità di allenarsi in strutture di altissimo livello, incontrare tifosi all’estero ma soprattutto di giocare la prima amichevole della stagione. Il 26 luglio, infatti, la Vecchia Signora affronterà il Norimberga, partita che aprirà di fatto la stagione bianconera.