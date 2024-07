Juve, dal 10 luglio inizia il ritiro: il 26 la prima amichevole estiva

La stagione 2024/25 della Juve sta per iniziare: dall'inizio del ritiro alla prima amichevole, tutte le info

La stagione 2024/25 della Juve sta per iniziare. Dal 10 luglio alla Continassa inizierà ufficialmente il ritiro estivo dove Thiago Motta avrà l’occasione di conoscere da vicino i giocatori bianconeri. Poi 15 giorni di lavoro che porteranno alla prima amichevole.

Juve, il 26 luglio la prima amichevole estiva

Ecco la nota del club bianconero: “Il primo test estivo per la squadra di Thiago Motta si giocherà il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion dove i bianconeri sfideranno proprio i padroni di casa del Norimberga: fischio d’inizio fissato alle ore 17:00. Amichevole, questa, che si disputerà al termine del training camp presso l’adidas HQ di Herzogenaurach, in Germania appunto, al quale parteciperà la Juventus dal 20 al 26 luglio prossimi”.