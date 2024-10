Verso Juve-Parma, le ultime sugli infortunati: Koopmeiners spera nel recupero

In vista del match contro il Parma andiamo alla scoperta delle ultime novità sulle condizioni degli infortunati in casa Juve

Neanche il tempo di metabolizzare lo spettacolare pareggio contro l’Inter che per la Juve è già il tempo di tornare in campo. Domani sera alle 20:45, infatti, la squadra di Thiago Motta affronterà il Parma all’Allianz Stadium, match valido per la decima giornata di Serie A. Sulla carta si tratta di una sfida alla portata dei bianconeri, ma i tanti impegni ravvicinati rischiano di giocare un brutto colpo alla Vecchia Signora. L’allenatore dovrà fare un po’ di turnover ma al tempo stesso dovrà anche fare i conti con diversi infortuni. Chi recupererà per la partita di domani sera?

Juve, il punto sugli infortunati

Partiamo dalle certezze: Bremer e Milik non ci saranno. Il brasiliano sarà ai box fino al termine della stagione mentre il rientro dell’attaccante polacco è stato posticipato a dicembre. Brutte notizie anche per quanto riguarda Nico Gonzalez e Douglas Luiz che difficilmente saranno della partita: le loro condizioni sono in miglioramento ma lo staff medico bianconero non vuole rischiare. Chi invece potrebbe tornare almeno tra i convocati è Koopmeiners, che oggi svolgerà un importante provino. Se starà bene potrà andare in panchina, altrimenti tornerà nel prossimo fine settimana per la sfida contro l’Udinese.