SOCIAL – Koopmeiners incontra i tifosi: “Incredibile l’arrivo alla Juve”

Il centrocampista della Juve Teun Koopmeiners ha risposto ad alcune domande dei tifosi bianconeri: il video sui social

Teun Koopmeiners è stato il grande colpo di mercato dell’estate della Juve. Il trequartista olandese è stato cercato e seguito per mesi e alla fine è diventato un nuovo giocatore bianconero. Le sue prestazioni in questo inizio di stagione hanno lasciato un po’ a desiderare, ma le qualità sono indubbie: servirà soltanto del tempo per entrare nei meccanismi e lasciare il segno. Ora il classe 1998 sta recuperando dalla lussazione di una costola ma ha comunque trovato il tempo per parlare, in via telematica, con alcuni tifosi bianconeri. I tifosi MEMBER della Juventus gli hanno potuto infatti fare alcune domande in videochiamata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Juve, le parole di Koopmeiners

Nel corso della simpatica chiacchierata, pubblicata in parte dalla Juve sui social, Koopmeiners ha ricordato il suo arrivo al JMedical nel corso degli ultimi giorni del calciomercato estivo: “L’accoglienza che ho avuto quando sono arrivato al J-Medical, con tutti quei tifosi presenti, è stata una sensazione davvero speciale – ha detto il centrocampista bianconero –. Mi hanno fatto sentire accolto ma ho sentito anche la passione e l’energia che tutte le persone mi hanno dato. È stato un giorno incredibile per me“.