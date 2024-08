Juve-Next Gen 4-0, dai gol all’invasione di campo: il racconto

Tanti gol, emozioni e un'invasione di campo come ai tempi di Villar Perosa: il racconto dell'amichevole in famiglia della Juve

John Elkann l’aveva detto: “Sarà una festa in famiglia“. E l’amichevole tra Juve e Next Gen è stata proprio questo. Quattro gol (Danilo, Weah, Yildiz e Thuram), un invasione di campo da parte dei tifosi e soprattutto tanta felicità per l’inizio di una stagione che si prospetta ricca di emozioni.

Juve-Next Gen 4-0: il comunicato

Ecco il comunicato del club bianconero: “Che festa stupenda. Ancora una volta l’Allianz Stadium apre le sue porte per l’amichevole in famiglia, fra Prima Squadra e Next Gen. Ed è una giornata di allegria, sorrisi e applausi, perfetta per dare la carica alle nostre due squadre che stanno per iniziare la stagione, la Next Gen in Coppa Italia l’11 agosto, la Prima Squadra in casa con il Como il 19. Per la cronaca, la partita è divertente. Il match si è svolto su due tempi da mezz’ora, e il tantissimo pubblico sugli spalti dell’Allianz Stadium (praticamente esaurito) ha potuto vedere quattro gol, due per tempo: di Danilo il primo al 26’, bravo a sfruttare un rimpallo, di Weah quattro minuti dopo, al termine di una bella percussione personale. E poi ripresa dalle grandi giocate: al 39’ Yildiz la mette in buca dopo azione da calcio d’angolo, al 43’ la perla di Kephren Thuram, che illumina con una gran conclusione a giro. Finale, come ai tempi di Villar Perosa, con invasione di campo. Appuntamento fra pochi giorni a Goteborg”.