Juve contro la Next Gen, Elkann: “Sarà una festa in famiglia”

La Juve di Motta si prepara ad affrontare la Next Gen in amichevole allo Juventus Stadium: le parole di John Elkann

Questa sera allo Juventus Stadium di Torino andrà in scena l’amichevole tra la Juve di Thiago Motta e la formazione Next Gen. Per i bianconeri sarà quindi una partita molto speciale.

Juve-Next Gen, le parole di Elkann

John Elkann parlando della sfida ha detto: “È una festa della famiglia bianconera, una tradizione iniziata lo scorso anno per i 100 anni del legame Agnelli-Juventus, la storia più longeva di qualsiasi sport al mondo. Sarà un bel modo per far partire la stagione, nonché la prima di Thiago Motta e dei nuovi giocatori allo Stadium. Ci saranno 40 mila persone e una grande atmosfera. Vogliamo creare un clima di condivisione, che a mio parere è alla base dello sport”.