Juve, Motta cambia la Juve: idea Cabal titolare contro il Como

La Juve comincia a pensare al Como: nella prima partita di Serie A Thiago Motta potrebbe schierare Cabal titolare

Terminate le amichevoli per la Juve è arrivato il momento di cominciare a pensare alla Serie A. In vista della partita contro il Como in programma lunedì 19 agosto, infatti, Thiago Motta sembra avere in mente un importante novità di formazione.

Juve: dentro Cabal, fuori Danilo

L’ultima idea di Thiago Motta è quella di schierare il nuovo acquisto Cabal titolare dal primo minuto al posto di capitan Danilo. Il brasiliano è ancora fuori condizione e non è sembrato brillante contro l’Atletico Madrid. Meglio quindi lasciarlo in panchina per dare spazio all’ex Verona, che andrebbe a formare la retroguardia insieme a Gatti (terzino), Bremer e Cambiaso.