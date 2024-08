Juve, Cabal: “Cuadrado e Alex Sandro i miei riferimenti”

Intervenuto in conferenza stampa Juan Cabal ha parlato del suo arrivo in bianconero: "Da piccolo avevo la maglia bianconera"

Intervenuto in conferenza stampa Juan Cabal ha parlato del suo arrivo in bianconero: “Essere accostato alla Juve è la cosa più bella che mi è successa in carriera, non ho parole per esprimere cosa provo se non WOW. Cosa mi chiedono in Colombia? Che mandi loro magliette. Per me e per la mia famiglia è un sogno essere arrivato in una delle squadre più grandi in Italia e nel Mondo, perché fin da piccolo avevo con me la maglietta bianconera. Ora il sogno prosegue, e diventa quello di essere un giocatore importante per la Juventus”.

Juve, le parole di Cabal

“Voglio portare alla Juve tutte le mie capacità e il mio modo di essere come persona, in campo e fuori; sono pronto a fare tutto quello che mi chiederà il Mister. Le mie caratteristiche? In una sola parola: “resilienza”, ho lottato e lotto per realizzare il mio sogno; ho tanti riferimenti bianconeri, da Cuadrado ad Alex Sandro, e vorrei diventare uno di loro. Tutto quello che sta succedendo mi fa ancora sentire stranito, per me è tutta una scoperta, come per esempio lo è stato l’affetto dei tifosi: il mio obiettivo è restituire loro tutto quello che posso in campo”, ha concluso.