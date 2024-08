Juve, Montero esalta Mbangula: “Bravo a sfruttare l’opportunità”

Intervistato da JTv l'allenatore della Juve Next Gen Montero ha parlato di Mbangula, decisivo in Serie A contro il Como

Intervistato da JTv l’allenatore della Juve Next Gen Montero ha parlato di Mbangula: “Samuel è stato soltanto l’ultimo esempio, ma sono stati tanti i giovani che si sono messi in mostra in Prima Squadra, basti pensare anche a Savona che ha esordito anche lui lunedì sera contro il Como“.

Juve, le parole di Montero

“Mbangula è stato molto bravo a sfruttare al meglio l’opportunità che gli è stata concessa, a partire dalla preparazione estiva, da quando è stato aggregato alla Prima Squadra all’inizio di questa nuova stagione e contro il Como si è regalato e ha regalato ai tifosi bianconeri una grande gioia. Credo che proprio l’ultima esperienza in Serie C gli è servita molto per confrontarsi con il calcio professionistico”, ha concluso.