Juve, Milik al lavoro per convincere Motta: è lui il vice Vlahovic?

La Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic ma potrebbe averlo già in casa: Milik riuscirà a convincere Thiago Motta?

A due settimane dall’inizio della stagione Milik sta lottando in contemporanea due battaglie. La prima è quella per tornare al più presto a disposizione della Juve dopo l’intervento al menisco dello scorso 10 giugno. La seconda è quella invece per convincere Motta a puntare su di lui.

Juve, Milik convincerà Motta?

Al netto dell’infortunio, Milik per qualità tecniche potrebbe essere il tipo di attaccante che piace al nuovo allenatore bianconero. Il polacco è al momento in vendita ma nessuno sembra disposto a pagare i 10 milioni che la Juve chiede per il suo cartellino ed ecco quindi come l’ex Napoli potrebbe davvero restare a Torino. Al momento in rosa dopo la cessione di Kean non ci sono altre alternative: l’unico vice Vlahovic è lui.