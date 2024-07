Calciomercato Juve, Romano: “Il Bologna segue Milik”

Romano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Milik: la punta dei bianconeri sarebbe finito nel mirino del calciomercato del Bologna

Nonostante il vice Vlahovic non sia al momento una priorità in casa Juventus, la posizione di Arkadiusz Milik in rosa rimarrebbe vacillante. Intervistato a Meczyki.pl, Fabrizio Romano ha proprio parlato della punta polacca, confermando la possibilità che il giocatore lasci la maglia bianconera. Inoltre, questi confermerebbe l’interesse di alcuni club per lui. In Italia, starebbe pensando al suo acquisto il Bologna.

Milik in uscita: non c’è solo il Bologna

Ecco le parole del giornalista: “Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Juventus quest’estate. Su di lui sono interessati diversi club, non solo italiani. Tra le squadre interessate all’attaccante c’è anche il Bologna“.