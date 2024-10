Martinez Quarta: "Nico Gonzalez è molto legato alla Fiore. Anche io alla Juve? Vi spiego" - JuveNews.eu

Intervistato da TMW il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato del suo ex compagno di squadra, ora alla Juve, Nico Gonzalez

Intervistato da TMW il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato del suo ex compagno di squadra, ora alla Juve, Nico Gonzalez: “Sono legato a Nico, siamo diventati molto amici qua. La verità è che lui era ed è molto legato alla Fiorentina. L’abbiamo visto giocare, lasciava la pelle in campo, so quanto tiene alla Fiorentina e quanto teneva a vincere una coppa per questo club. Lui si vedeva qua in viola per tanti anni, poi è stato protagonista in Copa America, ha giocato bene, ha vinto e gli è capitata questa possibilità… Lui l’ha colta, sono decisioni personali, ognuno fa quello che pensa sia meglio per il proprio futuro. Lui poi voleva giocare la Champions e quindi ha preso questa decisione”.

Martinez Quarta alla Juve? Le sue parole

Il centrale della squadra di Palladino ha poi parlato della possibilità in futuro di lasciare la Fiorentina per trasferirsi alla Juve come fatto nel recente passato da Nico, Vlahovic e Chiesa: “Loro hanno accettato e hanno scelto di andare. Sono decisioni personali, ognuno fa quello che ritiene giusto per il proprio futuro. C’era forse la voglia di vincere qualcosa con loro. Io ho rinnovato per 4 anni con la Fiorentina perché sono convinto del progetto“.