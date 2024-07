Juve, Locatelli al centro del progetto: Thiago Motta lo fa capitano

Nell'amichevole contro il Norimberga Thiago Motta ha deciso di dare a Locatelli la fascia da capitano: l'italiano è al centro del progetto

Personalità, sicurezza e soprattutto fiducia: nel calcio spesso e volentieri è questo a fare la differenza. Dal suo arrivo a Torino Thiago Motta ha subito spiegato a Locatelli quanto possa essere importante nel suo schema tattico, rimettendolo al centro del progetto.

Juve, Locatelli capitano contro il Norimberga

Non sorprende quindi come nella prima amichevole stagionale sia stato proprio Locatelli a essere scelto come capitano della Juve. Certo, molti dei titolari non sono in campo e Danilo è ancora in vacanza, ma di certo il centrocampista italiano è tra i possibili capitani di questa squadra. Per età, anni in bianconero e personalità la scelta è più che giustificata.