Norimberga-Juve, la formazione ufficiale: Thuram subito titolare

La formazione ufficiale della Juve per la prima amichevole estiva targata Thiago Motta: tutte le scelte dell'allenatore bianconero

La Juve si prepara a scendere in campo per la prima amichevole targata Thiago Motta. I bianconeri alle 17:00 affronteranno infattiil Norimberga, ultima tappa del ritiro bianconero in Germania.

Juve, la formazione ufficiale contro il Norimberga

Ma chi saranno gli 11 titolari scelti dal nuovo allenatore della Juve? In porta Di Gregorio, con Barbieri, Facundo Gonzalez, Djalo e Rouhi in difesa. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, con Comenencia, Miretti e Hasa sulla trequarti. In attacco l’unica punta sarà Sekulov.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Barbieri, Facundo Gonzalez, Tiago Djalò, Rouhi; Thuram, Locatelli; Comenencia, Miretti, Hasa; Sekulov. All. Thiago Motta.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Daffara, Gatti, Vlahovic, Adzic, Soulé, Weah, Fagioli, Cambiaso, Cabal, Savona, Nicolussi Caviglia, Muharemovic, Mbangula