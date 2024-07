Juve, la giornata di Di Gregorio: visite mediche in corso

La Juve è pronta ad accogliere il nuovo portiere: Michele Di Gregorio è questa mattina al JMedical per effettuare le visite mediche di rito

Venerdì 5 luglio può essere considerato il Michele Di Gregorio day. Congelato da alcune settimane visto l’accordo già raggiunto con il Monza per il suo trasferimento alla Juventus, il giocatore sta in questo momento effettuano le visite mediche al JMedical. L’ormai prossimo portiere dei bianconeri è stato preceduto da Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, anch’essi pronti a iniziare la loro stagione alla Continassa, sebbene per entrambi veleggino numerosi dubbi sulla loro conferma in rosa.

La Juventus rompe gli indugi con Di Gregorio

Come detto, la Juve aveva già l’accordo da diverso tempo sia con Di Gregorio che con il Monza detentore del cartellino. La trattativa è però rimasta in standby, in attesa di definire l’uscita di Wojciech Szczesny, apparentemente destinato all’Al Nassr. Quest’ultima operazione di mercato si sarebbe poi arenata e il portiere polacco sarebbe in cerca di una sistemazione che potrebbe clamorosamente essere lo stesso Monza. In ogni caso, le lungaggini accorso avrebbero suggerito le due società di procedere con la definizione di Di Gregorio senza aspettare oltre.