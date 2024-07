La Juventus ha fissato le visite mediche di Di Gregorio per venerdì, prima della firma sul contratto con i bianconeri.

Tutto confermato per la Juventus. I bianconeri, già da diverse settimane, hanno chiuso per Di Gregorio, oramai ex calciatore del Monza. La Vecchia Signora, però, accoglierà il portiere venerdì, per le visite mediche. Ecco la conferma di Giovanni Albanese, giornalista molto vicino al club piemontese: “DiGregorio: confermate le visite venerdì. Cifre: 4 milioni di prestito e 14 al riscatto”. La Juventus così avrà il nuovo portiere, considerando anche la molto probabile partenza di Szczesny, che potrebbe proprio finire al Monza, per sostituire Di Gregorio, visto che la pista araba al momento sembra essersi raffreddata, dopo i rumors insistenti di qualche settimana fa.