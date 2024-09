Juve, Koopmeiners si allena alla Continassa: obiettivo chiaro

Koopmeiners è pronto a convincere Thiago Motta e a prendersi la Juve: allenamenti alla Continassa per il centrocampista

L’inizio di stagione della Juve è stato praticamente perfetto, con due vittorie e un pareggio in tre partite. I bianconeri hanno mostrato di essere già entrati nei meccanismi di Thiago Motta, ma ora servirà inserire anche i nuovi acquisti. Il più atteso è di certo Teun Koopmeiners, grande colpo di mercato della Vecchia Signora nell’ultima sessione di mercato. Il centrocampista olandese è arrivato a Torino soltanto negli ultimi giorni di agosto e non ha avuto quindi molto tempo per allenarsi. Ecco quindi che l’ex Atalanta, non convocato dall’Olanda per la Nations League, ha deciso di restare alla Continassa per delle sedute extra di allenamento.

Juve, allenamenti extra per Koopmeiners

Secondo Tuttosport l’obiettivo è chiaro: tornare subito al top della forma in queste due settimane, così da convincere Thiago Motta. Contro l’Empoli Koopmeiners spera di essere già titolare, o per lo meno di subentrare e fare la differenza. Le qualità tecniche non si discutono, i suoi numeri parlano per lui: il classe 1998 ha collezionato 12 gol e 5 assist in 34 presenze nell’ultima Serie A. Ora avrà solo bisogno di capire gli schemi e i concetti del nuovo allenatore, poi sarà pronto a fare la differenza anche alla Juve. I tifosi bianconeri lo aspettano.