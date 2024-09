Stringara: “Koopmeiners deve confermarsi nella Juventus”

Paolo Stringara ha parlato del nuovo centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners: per l'ex calciatore, l'olandese è chiamato alla conferma

Intervistato a Tmw Radio, Paolo Stringara ha parlato del nuovo centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Sulla possibilità che il calciatore possa spostare gli equilibri della squadra bianconera ha detto: “Non lo so. E’ un ottimo giocatore sicuramente e ha fatto bene dentro il meccanismo di Gasperini, vediamo se farà altrettanto bene in una squadra diversa come la Juve. Giocare all’Atalanta è una cosa, giocare alla Juve dove è obbligatorio vincere è un’altra. Sono curioso di vederlo all’opera, è un ottimo giocatore e potrebbe fare benissimo, a patto che riesca a mantenere le aspettative altissime che ci sono su di lui e che continui a far vedere quello eh ha mostrato a Bergamo”.

Stringara: “Juve antagonista per lo Scudetto”

Le idee del calciatore sono invece più chiare in tema scudetto. Per Stringara, non ci sarebbero dubbi sul ruolo di avversaria dell’Inter per il titolo del campionato italiano rivestito dalla Juventus: “Assolutamente sì, si respira un’aria nuova e c’è un allenatore che penso abbia conquistato col proprio carisma e le proprie idee non solo la società ma anche tutto il pubblico juventino. Vedo un qualcosa di ricompattato, un ambiente che rema di nuovo tutto dalla stessa parte”.