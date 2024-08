Juve, è il Kalulu-day: iniziate le visite mediche | LIVE

Pierre Kalulu è arrivato al JMedical: iniziate le mediche per il nuovo acquisto della Juve. Tutte le novità

09:30 – Kalulu è arrivato al JMedical. Il difensore francese è pronto a iniziare le visite mediche con il club bianconero, ma prima saluti, foto e autografi con i tifosi della Vecchia Signora.

#SerieA | @juventusfc, Pierre #Kalulu è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche. FOTO E VIDEOhttps://t.co/9WMcGvNB7M — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2024

Juve, rinforzo in difesa: ecco Kalulu

La Juve si prepara a dare il benvenuto a Pierre Kalulu, individuato dalla dirigenza come il rinforzo ideale per la difesa di Thiago Motta. Centrale di difesa e all’occorrenza anche terzino destro, il francese sarà un jolly molto utile al nuovo allenatore bianconero. Il giocatore si trasferirà in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ora le visite mediche, poi le firme e l’ufficialità.