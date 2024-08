Calciomercato Juve | Kalulu arriva, colpo di scena Koopmeiners

Il calciomercato della Juventus continua ad essere attivo: circolano voci su Nico Gonzalez e non solo. Il punto su tutto, anche su Kalulu

La Juventus sta continuando a lavorare in sede di calciomercato. Per Kalulu è praticamente fatta e allo stesso tempo si sta lavorando anche su altre piste che potrebbero aprire degli scenari totalmente a sorpresa. Giuntoli vuole portare a termine tutta una serie di operazioni che potrebbero clamorosamente intrecciarsi tra di loro generando delle sorprese inattese solo fino a qualche tempo fa. Ad esempio, una delle novità più importanti potrebbe riguardare Koopmeiners.

Koopmeiners alla Juve insieme a Kalulu. Ma occhio al mercato…

Il giocatore – come abbiamo sempre detto – vestirà la maglia della Juventus. Su questo non c’è alcun genere di dubbio. Una grande novità però potrebbe riguardare il fatto che il suo arrivo alla Juve, potrebbe generare un serio problema per l’arrivo in bianconero di un altro calciatore che la Vecchia Signora sta trattando da tempo. Stiamo parlando di Nico Gonzalez e la novità è stata svelata dal giornalista Raimondi, di Mediaset.

Con i soldi che la Juventus verserà nelle casse dell’Atalanta, infatti, la Dea potrebbe puntare fortissimo proprio sul giocatore della Fiorentina. Una notizia svelata da Raimondi che sarebbe un assoluto colpo di scena rispetto ad una trattativa che pareva abbastanza avviata in casa Juve. Quello che succederà lo scopriremo a breve: a quanto pare tra 48-72 ore tutto potrebbe essere chiarito. Non resta che attendere. Di fatto, Giuntoli lavora anche su altre questioni: il dirigente bianconero sarebbe infatti pronto a scatenare un vero e proprio terremoto <<<