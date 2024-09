Scaloni preoccupa la Juve: “Nico Gonzalez si è allenato a parte”

Le ultime novità sulle condizioni dell'attaccante della Juve Nico Gonzalez: le parole del ct dell'Argentina

Nel corso della sfida tra Argentina e Cile, l’attaccante della Juve Nico Gonzalez è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Il nuovo acquisto bianconero ha subito un problema di natura muscolare che ha subito messo in ansia i tifosi della Vecchia Signora. Ma quali sono le sue condizioni? Ci sarà contro l’Empoli? Intervenuto in conferenza stampa il ct dell’Argentina Scaloni ha detto: “La squadra sta bene anche se con qualche acciacco. Nico Gonzalez oggi si è allenato a parte, Alexis lo ha fatto con noi. Vedremo come evolveranno, non è che abbiamo fatto un allenamento così impegnativo per decidere come giocheremo. In generale stiamo bene, possiamo fare qualche cambiamento manca ancora una giornata”.

Juve, le condizioni di Nico Gonzalez

Le condizioni di Nico Gonzalez non sembrano essere gravi ma l’argentino si è comunque allenato a parte. In vista della partita contro l’Empoli, la prima dopo la fine della pausa nazionali, la sua presenza è da considerarsi quantomeno a rischio. Forse l’ex Fiorentina riuscirà ad andare in panchina ma al momento sembra improbabile vederlo in campo dal primo minuto. Con Conceicao infortunato il posto sulla fascia destra sembra quindi essere destinato di nuovo a Cambiaso. Seguiranno aggiornamenti.