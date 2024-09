Juve, da Weah a Conceicao: chi rientra e chi no contro l'Empoli - JuveNews.eu

Da Weah a Conceicao: le ultime novità sugli infortunati della Juve in vista della sfida di Serie A contro l'Empoli

La pausa nazionali è ormai terminata e per la Juve è tornato il momento di pensare alla Serie A. I giocatori impegnati in giro per il mondo stanno tornando alla Continassa ma nel frattempo dall’allenamento arrivano buone notizie per Thiago Motta. Ieri, mercoledì 11 settembre 2024, infatti, sono tornati in gruppo Adzic, Thuram e Weah. I tre giocatori hanno smaltito i rispettivi infortuni e sono quindi da considerarsi convocabili dall’allenatore bianconero. Starà poi al tecnico scegliere se schierarli titolari o se invece trovare loro spazio a partita in corso. Allarme completamente rientrato anche per Nico Gonzalez, che aveva subito una contusione con l’Argentina ma che ha anche già superato il problema.

Juve, le ultime novità sugli infortunati

Tra gli infortunati restano quindi soltanto Milik e Conceicao. Il primo sta recuperando da un infortunio al ginocchio sinistro e salterà Empoli e PSV Eindhoven in Champions League con l’obiettivo di tornare tra i convocati contro il Napoli. Per quanto riguarda il portoghese, invece, lo staff medico non sembra intenzionato ad affrettare i tempi. Il giocatore nel fine settimana effettuerà nuovi esami di controllo con la speranza di rivederlo in campo per inizio ottobre, per la sfida di Champions League contro il Lipsia o quella di Serie A contro il Cagliari.