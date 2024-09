Juve, le ultime novità dall’infermeria: il punto in vista dell’Empoli

Le ultime novità sugli infortunati della Juve in vista della sfida contro l'Empoli: da Thuram a Conceicao, chi recupera?

La Serie A è in pausa e ha lasciato spazio alle nazionali. Non per questo, però, alla Continassa sono andati tutti in vacanza. Alcuni giocatori sono infatti rimasti a Torino ad allenarsi con Thiago Motta, mentre altri stanno lavorando per recuperare al più presto dagli infortuni. Se per Conceicao le tempistiche sono leggermente più lunghe e non ci sarà contro l’Empoli, filtra invece positività per quanto riguarda le condizioni di Weah, Thuram e Nico Gonzalez.

Juve, da Thuram a Nico: le ultime novità sugli infortunati

Dopo gli infortuni subiti contro il Como Weah e Thuram sono quasi pronti al rientro in campo. I due bianconeri dovrebbero rientrare in gruppo già la prossima settimana e per questo le possibilità di vederli almeno in panchina contro l’Empoli aumentano giorno dopo giorno. Novità importanti anche per quanto riguardo Nico Gonzalez, che ha subito una contusione alla caviglia sinistra nel corso della sfida tra la sua argentina e il Cile. Le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che il giocatore non dovrebbe neanche lasciare la Nazionale. Per la Juve si tratta di un’ottima notizia: nessun problema grave per l’attaccante argentino, che dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Thiago Motta al ritorno dalla pausa nazionali.