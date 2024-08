Juve, Viti: “Thuram ha un cambio passo che spacca le partite”

Mattia Viti ha parlato del centrocampista della Juve, Khephren Thuram: il difensore è stato suo compagno di squadra ai tempi della Francia

Intervistato per Radio Serie A, Mattia Viti, difensore dell’Empoli, ha parlato del centrocampista della Juventus, Khephren Thuram. Il calciatore era stato suo compagno di squadra per due stagioni ai tempi del Nizza.

Le parole di Viti su Thuram

“Khephren Thuram è uno di quei giocatori sopra la media. Quando cambia passo spacca il campo in due. Parlava italiano e inglese, ci trovavamo bene anche nello spogliatoio oltre che sul campo. In Ligue 1 ho incontrato campioni come Messi, Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Donnarumma. Rimani senza parole, godi il momento e cerchi di divertirti. Ho preso anche gol da Messi e mi sono messo a sorridere. Non sapevo che altro fare. Gli ho chiesto anche la maglia durante la partita. E’ un grande campione e a fine partite me l’ha regalata”.