Juve, niente Olanda per Koopmeiners: il comunicato - JuveNews.eu

Koopmeiners è stato costretto a rinunciare alla convocazione in nazionale dopo l'infortunio subito in Juve-Cagliari: le ultime

Brutte notizie per Teun Koopmeiners. A seguito dell’infortunio subito nel corso del match contro il Cagliari e che l’ha costretto al cambio all’intervallo, il centrocampista olandese non farà parte dei convocati dell’Olanda per i prossimi impegni di Nations League. A comunicarlo è stata la federcalcio olandese con il seguente comunicato: “Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro di allenamento degli Oranje a Zeist oggi. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L’esame medico ha dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo precoci per lui. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra”.

Juve, le ultime novità su Koopmeiners

Al termine della partita contro il Cagliari Thiago Motta aveva spiegato la sostituzione dell’ex Atalanta dicendo: “Koopmeiners è uscito per un fastidio. Si stava lamentando per un dolore, le sue condizioni andranno valutate“. Normale quindi che l’olandese dovesse rinunciare agli impegni con la nazionale: ora bisognerà capire la gravità del suo infortunio per cercare di tornare in campo al più presto. L’inizio di stagione dell’olandese non è stato dei migliori e questo piccolo problema fisico non lo aiuterà di certo. Servirà essere al 100% per fare la differenza.